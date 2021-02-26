Мерія Тернополя у Верховному суді програла справу своїх і чужих дітей

Верховний суд України постав крапку у резонансній справі так званих «своїх і чужих дітей». Суд визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, за яким плата за відвідування садочків дітьми з не тернопільською реєстрацією встановлена вища, ніж для тернопільських дітей.

– Тепер громади колишнього Тернопільського району не будуть “платити за садочки” Тернопільській міській раді. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Дякуємо суддям і небайдужим юристам, різних інстанцій, які стояли на стороні законних прав громадян, – заявив депутат Тернопільської обласної ради, екс- заступник голови облради Любомир Крупа і логічно звернувся до керівництва тернопільської мерії: «Може б Тернопіль повернув кошти громад і батьків починаючи з 2017 року».

Нагадаємо, позивач, який проживає в селі Гаї Шевченківські Тернопільського району і його дитина відвідує дошкільний навчальний заклад м. Тернополя, подав до Верховного суду касаційну скаргу, і вважає, що рішення виконавчого комітету Тернопільської міськради має дискримінаційні ознаки, встановивши різну вартість харчування дітей в дошкільних начальних закладах та навчально-виховних комплексах м. Тернополя, поклавши в основу застосування пільги виключно факт реєстрації (проживання) дитини в певній місцевості. Також позивач вважає, що наказами Управління освіти і науки Тернопільської міської ради знівельовано гарантоване ч. 3 ст. 53 Конституції України право на доступність та безоплатність дошкільної освіти. Встановивши плату за здобуття дошкільної освіти дітьми, що не зареєстровані безпосередньо у м. Тернополі, порушено також Закон України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», запроваджено дискримінацію за ознакою місця реєстрації. Суд став на сторону позивача…



