У Тернопільській області спостерігається ускладнення епідситуації

Про це говорилося сьогодні під час позачергово засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА.

Зокрема під час засідання повідомили, що за останній тиждень зросла кількість захворювань: щодня від 217 до 330 лабораторно підтверджених діагнозів.

Спостерігається ріст захворювання у 16 колишніх адміністративно-територіальних одиницях.

Найбільше спостерігається захворювання серед осіб з активним способом життя, а це віком від 35 до 65 років.

В порівнянні з минулим тижнем ріст захворювання складає 26.2%

Викликає стурбованість ріст спалахів захворювання – 9 спалахів від початку року. Це в колективах: школи, будинки інтернати, коледжі.

Сформована перша бригада медиків, яка розпочала щеплення. За вчора щеплено 90 осіб.