Міський голова Сергій Надал влаштовує маніпулятивний піар на чутливій для українців темі – тарифах

Йдеться про відеоролик “Звернення тернополян та міського голови Сергія Надала до Уряду України” з вимогою скасувати окремий платіж за доставку газу.

Доречність, необхідність чи економічну обґрунтованість нової газової платіжки має доводити автор ініціативи – Кабінет Міністрів України.

Ми ж хочемо звернути увагу на перелік суттєвих маніпуляцій та неправдиву інформацію у зверненні посадових осіб Тернополя, а саме:

1. Звернення титрується як “звернення тернополян”, але в кадрі не прості тернополяни, а депутати міської та обласних рад від партії “Свобода”, про що не згадується.

2. Озвучується теза про “жорсткі заходи економії” й “зменшення оплати за тепло та гарячу воду”, що є неправдою. Вартість опалення (централізованого!) знижувалась на невеликий розмір виключно через зниження ціни на газ, що ніяк не стосується діяльності місцевої влади. Останні роки “заходи з економії” зводяться до виділення мізерних, в порівнянні з можливостями, коштів на термомодернізацію будівель, заборони на від’єднання від центрального опалення, а також реалізація “схеми” з будівництва скандальних приватних торфових котелень на території комунального підприємства.

3. Міський голова говорить про “другу платіжку за газ як справжній удар по пенсіонерах”, але замовчує про власні рішення або ж рішення, на які він має прямий вплив, зокрема щодо підняття цін на проїзд в громадському транспорті, водопостачання, вивезення сміття, послуги “ЖЕКу”, дитячі гуртки, садки й харчування та ін.

4. У кадрі частина депутатів є посадовцями з високими зарплатами, керівники комунальних підприємств та установ, відділів міськради, директор школи, коледжу, “ЖЕКу”, підприємці. Маємо сумнів, що цих людей справді турбує проблема кількох десятків гривень за доставку газу.

Закликаємо тернополян й усіх українців бути уважними та критичними до заяв політиків-популістів навколо теми тарифів.