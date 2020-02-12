Трагедія у Тернополі: один із загиблих працював нелегально

Беручи участь у роботі комісії з розслідування нещодавнього смертельного випадку у Тернополі по вул. Галицькій, де двоє чоловіків загинули в результаті обвалення ґрунту, страховий експерт з охорони праці Тернопільського міського відділення управління ВД Фонду соціального страхування України в Тернопільській області І.Наконечна повідомила, що трагічний інцидент трапився під час копання траншеї для теплової траси до однієї з новобудов Тернополя.

Ремонтно-будівельна компанія, за допомогою екскаватора працювала над реконструкцією напірного колектора – копали траншею глибиною 5 метрів. Під час цього обвалився ґрунт та засипав двох робітників. Повідомлення надійшло майже о другій ночі в Рятувальну службу, залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки, майже дві години розблоковували завал. Врятувати життя чоловікам не вдалося. У результаті зсуву двоє будівельників – жителі інших областей – загинули під завалами землі.

Один з чоловіків, якому не виповнилось і сорока років, взагалі працював, як кажуть, з власної волі, без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем. Крім того, роботи проходили в позаробочий нічний час. І хоч розслідування ще ведеться, за попередніми даними, під час проведення земляних робіт не були дотримані відповідні норми безпеки.

Хіба кожен з нас не прагне безпеки на робочому місці, гідних умов праці і такої ж оплати? То чому ж люди беруться до праці взагалі офіційно не оформлені на роботі, без належних дозволів? Зрозуміло, потрібні гроші. Але не ціною власного життя. Коли трапляється подібний нещасний випадок на виробництві – працівник (чи його сім’я) полишений сам на себе, адже законом він не захищений. Страхові виплати такій особі не передбачені, як і послуги медико-соціальної реабілітації, бо особа вважається застрахованою, якщо вона працює на умовах трудового договору (контракту).

Варто ще раз привернути увагу як роботодавців, так і застрахованих осіб. Сумна статистика нещасних випадків на виробництві спонукає нас всіх замислитись над тим, що стається кожного дня, щогодини, щохвилини, якою ціною платимо інколи за легковажність.

На підприємствах, у колективах області страхові експерти з охорони праці відділень Фонду не лише беруть участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а роз’яснюють та консультують з питань, які турбують людей. Адже вони допомагають організувати систему охороною праці на виробництві, оформити документацію, намагаються загалом вплинути на створення безпечного середовища на кожному робочому місці.

Але коли працівники самі не дбають про власну захищеність – тут не зарадиш. Тому легалізація трудових відносин і заробітної плати, ліквідація прихованої зайнятостi – є одним із головних напрямів роботи всіх державних органiв. І вирiшувати цю проблему треба знову ж таки спільними зусиллями – як державним установам, так і самим працівникам.

Фото з місця нещасного випадку.