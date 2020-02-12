У Білій депутати заблокували роботу позачергової сесії

23 (позачергова) сесія Білецької сільської ради закінчилась, так і не розпочавшись, адже за порядок денний в цілому проголосували лише 9 депутатів із 17 присутніх:

«За»: Грабас Д.Й., Дзядзін В.В., Когут В.В., Хіночек О.А.. Лаврів Л.А., Пелешок З.Б., Малик О.Т., Шньорко З.М., Ханенко В.В.

«Утримались»: Гладка Н.Ю., Ракуш М.М., Малко В.Є., Пекар М.С., Павлик Б.Б., Шпитковський В.А., Бачун О.Я., Тищук Н.Р.

Депутати, які утримались від прийняття порядку денного в цілому та, фактично, заблокували подальшу роботу сесії, перед цим намагались просунути з голосу бюджетне рішення, без його попереднього розгляду бюджетною комісією та за відсутності самого проекту рішення. На думку депутатів (які вже не вперше скликання обрані), бухгалтеру нібито нічого не вартує дописати до готового проекту рішення ще кілька тисяч, а також не мала би бути перешкодою відсутність проекту рішення про трансферт до районного бюджету. При цьому рішення про передачу коштів для реєстрації автомобілів КНП «ЦПМСД» Тернопільської районної ради далі має подаватись на розгляд Тернопільської районної ради, яка, прогнозовано, збереться не раніше березня. Тому дане рішення, з дотриманням усіх необхідних процедур щодо розгляду, спокійно можна було б винести на чергове засідання Білецької сільської ради в кінці лютого.

Разом з тим, невирішеними залишились такі важливі для громади питання, як:

– внесення змін до регуляторних актів, з метою приведення їх до вимог чинного законодавства;

– укладення/або не укладення договору із Тернопільською міською радою для врегулювання проблеми вивозу сміття;

– передача наступної черги коштів для будівництва дитячого садочку;

– виділення матеріальних допомог жителям громади.

❓Чи має право на існування така недієва сільська рада?..