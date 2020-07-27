Молодь у місті на Тернопільщині оновлює старі зупинки (Фото)

Оновлення зовнішнього вигляду зупинки – це спільне рішення найактивніших учасників молодіжного об’єднання, – розповідає Лариса Карп’юк, член молодіжної ради. – Це продовження ініціативи розпису зупинок у Шумську. Так ми вирішили привітати Шумську громаду з нагоди її ювілею. Молодь постаралася – тепер оновлена та яскрава зупинка у Шумську буде зустрічати пасажирів та подорожуючих, пише ШумськІНФО.



Молодіжна рада поєднала приємне з корисним: розповідали мешканцям громади про е-петиції та роздавали буклети. Провели інформаційну акцію під гаслом: «Є-петиція – Є результат».

– Передаємо естафету іншим населеним пунктам громади, давайте, проявляйте свою активність, – закликає мешканців Шумської ОТГ Лариса Карп’юк.

Молодіжна рада на початку року розпочала співпрацю із Західноукраїнським ресурсним центром (партнером Програми DOBRE). У рамках співпраці з ЗУРЦ молодіжна рада проводить частину заходів на території громади.

До слова, за короткий час ініціативні люди громади зробили чимало корисних справ – учасники творчої майстерні «ART-BOX» розмалювали зупинку біля Стеценка, учні першої шумської одинадцятирічки створили відпочинкову зону.

А нещодавно біля входу у парк «Соснина» шумчанка Ганна Мельник створила красу біля входу до парку «Соснина» – висадила квіти, які радуватимуть око шумчан.