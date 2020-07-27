Мешканець Тернопільщини зірвав мільйон у лотерею

У місті Теребовля, що у Тернопільській області, зірвали лотерейний приз розміром 1 мільйон гривень! Переможцем став наразі невідомий українець, який завітав до точки продажів лотерей за адресою вулиця Шевченка, 1. Щасливою для нього стала «Лото-Забава», яка щонеділі проводиться на телеканалі «1+1».



Відомо, що білет з виграшем у 1 мільйон має номер 0088471. Його придбали 23 липня на тираж №1094, який відбувся вчора. Вартість білета склала 30 гривень.



Оператор державних лотерей «М.С.Л.», який проводить цю лотерею, щиро вітає переможця та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0 800 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.



Хочемо нагадати, що минулого тиражу у цій самій лотереї був зірваний джекпот розміром 3 мільйони гривень. Його власником стала мешканка міста Житомир на їм’я Оксана.



А розмір джекпоту наступного тиражу знову складатиме 3 мільйони гривень.

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