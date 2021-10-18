Молодята з Тернополя відмовились від квітів та подарунків, щоб зібрати харчі для безпритульних собак
Замість квітів та подарунків молодята Соня та Микола попросили гостей приносити на їх вінчання корм для собак.
Харчі, зібранні на святкуванні, пара доставила у стерилізаційний центр села Дичків, що поблизу Тернополя.
Про вчинок небайдужих молодят розповіла у Facebook зоозахисниця Інна Мельничук.
“У с. Дичків в стерилізаційний центр у свій святковий день після вінчання завітали молода пара Соня і Коля. Вони вирішили отримати на своє вінчання не квіти і подарунки, а корм для собак. Також надали для хвостиків фінансову допомогу в розмірі 3000 грн, якими частково перекрили борг за двох собак після операції в клініці.
Велика подяка батькам Колі і Соні, що виховали гідних дітей з щирим та великим серцем”, – йдеться у дописі в соцмережі.