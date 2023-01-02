Можна перебувати при -20 градусів: у Тернополі почали шити спальники

У Тернополі шиють спальні мішки для жителів південно-східних регіонів та військових. У таких спальниках можна перебувати навіть при температурі -20 градусів. Про це розповів Суспільному власник підприємства Богдан Мудрієвський.

За його словами, виробництво організували на швейному підприємстві. До пошиття задіяли трьох швачок. За місяць планують виготовити три тисячі штук.

“Шиються спальні мішки для того, щоби люди могли пережити зиму. У температурному режимі до 20 градусів морозу, коли нема опалення, перебої з електроенергією або якісь інші проблеми в містах, особливо в містах на сході, щоби люди пережили цю зиму і комфортно могли переночувати”, – сказав Богдан Мудрієвський.

Модель спальника розробила закрійниця Оксана Осєцька. Він має два метри довжини та 90 сантиметрів ширини.

“Класний спальний мішок, він у нас теплий. Вибрали таку модель, щоби зручно було у ньому спати. Є затяжка, щоб обличчя було більше закрите”, – розповіла Осєцька.

“Намічаємо середину, щоби знати, де маємо прошити. Потім його розкладаємо і зшиваємо капішон”, – говорить швачка Марія Станько.

Спальник можуть використовувати військові та цивільні, розповідає керівник громадської організації “Молодь з місією” в Східній Європі Олександр Воляник. За його словами, першу партію мішків вже відправили до Харкова та Херсона.

“Після того, як росіяни почали бомбити критичну інфраструктуру, ми зрозуміли, що генератори хоч і є відповіддю в багатьох випадках, але це не є відповідь для усіх. Особливо в багатоквартирних будинках, на високих поверхах неможливо поставити генератори. І немає стільки коштів, щоби закупити їх для всіх. Особливо для територій, які є тільки звільнені, там немає ні електрики, ні опалення, один з виходів – це спальні мішки, які допоможуть перебути цей холодний період часу”, – каже Олександр Воляник.

Керівник громадської організації розповідає, спальники шитимуть до кінця зими. Реалізовують проєкт завдяки допомозі благодійників.