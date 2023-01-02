ЖК від «Креатор-Буд» серед ТОП-20 найпопулярніших у Києві Тернополі та Львові за версією ЛУН

Команда Лун Місто провели дослідження ринку новобудов та підбили підсумки 2022 року. Серед лідерів рейтингу у Києві:

ЖК Creator City

ЖК Gravity Park

Серед лідерів рейтингу у Тернополі:

ЖК «Варшавський мікрорайон»

ЖК «Панорама»

ЖК «Набережна Вежа»

ЖК «Домініканський»

ЖК Beverly Hills

ЖК Atlanta Tower

ЖК Manhattan

У Львові:

ЖК на вулиці Стрийській

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Попри складний для нашої країни період війни, будівництво проектів компанії майже не зупинялось, що видно з фото та відеозвітів на сайті та в соціальних мережах.

Ми розуміємо також важливість гуманітарної діяльності, за допомогою фонду «Твори добро» «Креатор-Буд» підтримує військових, лікарні та населення, а також молодь.