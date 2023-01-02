16:36 | 2.01.2023
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ЖК від «Креатор-Буд» серед ТОП-20 найпопулярніших у Києві, Тернополі та Львові

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ЖК від «Креатор-Буд» серед ТОП-20 найпопулярніших у Києві Тернополі та Львові за версією ЛУН 🏙

Команда Лун Місто провели дослідження ринку новобудов та підбили підсумки 2022 року. Серед лідерів рейтингу у Києві:
▫️ ЖК Creator City
▫️ ЖК Gravity Park
Серед лідерів рейтингу у Тернополі:
▫️ ЖК «Варшавський мікрорайон»
▫️ ЖК «Панорама»
▫️ ЖК «Набережна Вежа»
▫️ ЖК «Домініканський»
▫️ ЖК Beverly Hills
▫️ ЖК Atlanta Tower
▫️ ЖК Manhattan
У Львові:
▫️ ЖК на вулиці Стрийській
З повним матеріалом можна ознайомитися за посиланням:
Попри складний для нашої країни період війни, будівництво проектів компанії майже не зупинялось, що видно з фото та відеозвітів на сайті та в соціальних мережах.

Ми розуміємо також важливість гуманітарної діяльності, за допомогою фонду «Твори добро» «Креатор-Буд» підтримує військових, лікарні та населення, а також молодь.

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