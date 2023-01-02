ЖК від «Креатор-Буд» серед ТОП-20 найпопулярніших у Києві, Тернополі та Львові
ЖК від «Креатор-Буд» серед ТОП-20 найпопулярніших у Києві Тернополі та Львові за версією ЛУН
Команда Лун Місто провели дослідження ринку новобудов та підбили підсумки 2022 року. Серед лідерів рейтингу у Києві:
ЖК Creator City
ЖК Gravity Park
Серед лідерів рейтингу у Тернополі:
ЖК «Варшавський мікрорайон»
ЖК «Панорама»
ЖК «Набережна Вежа»
ЖК «Домініканський»
ЖК Beverly Hills
ЖК Atlanta Tower
ЖК Manhattan
У Львові:
ЖК на вулиці Стрийській
З повним матеріалом можна ознайомитися за посиланням:
Попри складний для нашої країни період війни, будівництво проектів компанії майже не зупинялось, що видно з фото та відеозвітів на сайті та в соціальних мережах.
Ми розуміємо також важливість гуманітарної діяльності, за допомогою фонду «Твори добро» «Креатор-Буд» підтримує військових, лікарні та населення, а також молодь.