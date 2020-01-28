У тернопільського гурту Tik Tu — перший ігровий кліп

Психоделічний кліп на пісню «Інтроверт» тернопільського інді-гурту Tik Tu відзняла молода київська режисерка Софія Чайковська, оператор Дмитро Заглинський.

Це — перший ігровий відеограй гурту. Він розповідає про мавку та двох мандрівників, котрі потрапляють в її полон. Усі герої — учасники Tik Tu — вокалістка Наталка Багрій, басист і клавішник Лесик Драчук, барабанщик Роман Кузь.

— Пропозиції відзняти кліпи на наші пісні нам робили, проте це не закінчувалося співпрацею через слабкі ідею чи сюжет. Спілкування з Дімою та Софією зачепило нас — воно було дуже живе, ми відчули, що це наші люди. Ми запропонували відзняти кліп на пісню «Інтроверт». Ідея кліпу, котру вони запропонували, нам дуже сподобалась. Ми погодились, — розповідає Наталка Багрій. — Восени до нас стареньким дуже класним бусиком приїхала знімальна група. Вони привезли з собою купу техніки, одяг, предмети для зйомок і грубий зошит із промальованими розкадровками. Мене підкорила професійність команди.

Над кліпом працювали три дні. Знімали на кількох локаціях, зокрема, Кутківецькому лісі та ставочках тернопільського парку. У ці дні, каже Наталка, всі недосипали, але на зйомках було дуже комфортно.

— Мені сподобалось грати роль мавки. Уявляла, що знімаюсь у фільмі, і я велика акторка, — сміється вокалістка Tik Tu. — Ми дуже довго вибирали перуку в інтернеті, й коли та прийшла, у мене почалась паніка — вона була схожа на зачіску Алли Пугачової. Але ми перемогли перуку та зменшили її — вийшло цікаво.

Наталя Багрій говорить про естетику кліпу та його сюжет, каже, вони їй дуже сподобались:

— Цей кліп, напевне, контрастує із тими, котрі зараз популяризують у медія. Я дуже не хотіла, щоби наш відеограй був про красування — ось ми такі гарні музиканти так красиво граємо на інструментах. І дуже не хотіла, аби кліп ілюстрував пісню. Цей відеограй дає нагоду задуматись. Серед іншого, він нагадує, що час згадати нашу міфологію. Для мене пісня «Інтроверт», зокрема, про те, що кожен із нас — відчайдушний мандрівник. Якщо ми не можемо мандрувати «насправді», то можемо подорожувати «так буцім».

Софія Чайковська каже, що цей трек захопив ритмічністю й тим, що добре запам’ятовується. Послухавши, наступного ранку прокинулась, наспівуючи його:

— Ми з піснею одразу зійшлись. У кліпі хотіли розповісти досить умовну й просту історію кольором, композицією та образами. Я уявила лісову мавку як образ незвіданого світу, та двох мандрівників, які потрапляють в полон відкриттів, яким вони не можуть опиратись — так співається в пісні. Естетика відео перегукується з обкладинкою Ulitakis’у — мене захопили ляльки, які зображені на ній. Образ Мавки прийшов саме звідти, а текст підказав героїв-мандрівників. Коли зрозуміла, що події кліпу відбуватимуться у лісі, ідея зміни кольорів виникла майже одразу. Мені хотілось створити відчуття мультиплікації, тому вирішили знімати в техніці stop motion.

До зйомок режисерка була знайома лише з Наталею. У Києві зустрілись і поговорили про кліп, усі деталі з’ясовували в переписці. Локації шукали через Інтернет, Наталя фотографувала місця, де можна було б знімати.

— Ми наважились на певну авантюру, коли поїхали знімати. Проте зробили це з повною впевненістю, що ми порозуміємось та спрацюємось із Tik Tu. Спершу я дуже нервувала, бо ми мали робити кліп із музикантами, а не акторами — чи зможуть вони відіграти емоції. На зйомках я була приємно вражена їх самовіддачею та відкритістю до будь-яких ідей, — провадить далі Софія. — Складнощі виникли зі зйомками у воді — у вересні вона досить холодна. Одна зі сцен була в такому брудному озерці, що спершу ніхто не наважувався туди зайти. Особливе в цьому кліпі те, що Tik Tu нам абсолютно довірились, навіть до кінця не розуміючи, яким буде результат. Це була повна свобода для нас і для учасників гурту.

— Деякі кадри з Tik Tu через мультиплікаційну стилістику було важко зняти на локаціях (наприклад, ті, де хлопці літають або подорожують крихітною планетою), тому відзняли їх у студії на хромакеї. Інші фони відзняти в різних місцях. Наприклад нічний ліс та зорі — в горах на Закарпатті. Цікавим викликом для нас стали проїзди камери паралельно до акторів — в лісі зробити це доволі важко. Для таких кадрів використали спеціальні рейки та візок — так камера змогла рівно рухатись. Кадр, де камера залітає в око мандрівника, відзняли задом наперед, аби при зворотній перемотці вона потрапляла точно в центр ока, — розповідає Дмитро Заглинський. — Найдовшим етапом виявились не зйомки, а постпродакшн. Ми вибрали окремі фотографії та об’єднали їх у файли, відтак з’єднали їх — так створили візуальний ряд.

Довідково:

Інді-гурт Tik Tu грає поп-музику з легкими елементами психоделії та фольку, використовуючи акустичні та електронні інструменти. Ряд українських медіа визнав їхній дебютний реліз Shuma найкращим інді-альбом 2016 року. Наступного року англійський дім моди Wolf & Badger використав пісню гурту у рекламному ролику весняно-літньої колекції. У 2018 році Tik Tu потрапив у список найкращих гуртів України. Минулого року команда випустила альбом Ulitakis — суміш прозорої електроніки з психоделічним просвітленням.