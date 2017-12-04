“Мурколай-2017”: викинутий колись, як непотріб, кіт став зіркою міжнародної виставки в Тернополі

Чорний красень-кіт став зіркою міжнародної виставки котів “Мурколай-2017”, яка відбулася минулої суботи та неділі в Тернополі. А свого часу його викинули з добу злі люди. Втім, світ не без добрих – тваринку підібрали і допомогли одужати чуйні тернополяни.

“Міжнародна виставка котів ліцензована WCF… судді з Польщі, Італії, Франції одноголосно два дні поспіль називають його найкращим, фаворитом та улюбленцем виставки, суддя з Польщі віддає йому свій спеціальний приз… Він, викинутий колись, як непотріб, став зіркою міжнародної виставки…”, — пише в Facebook тернополянка Алла Ляпандра.

Джерело: соцмережі.

Фото Алли Ляпандри.