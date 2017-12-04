Отець-капелан з Тернопільського району видав книгу спогадів бійців-односельчан «Визвольна війна 2014-…рр. Байківці ОТГ. I рота»

3 грудня в приміщенні будинку культури села Байківці Терноплільського району презентували книгу місцевого пароха о. Віталія Дзюби «Визвольна війна 2014-…рр. Байківці ОТГ. I рота».

“Героїчні подвиги українських воїнів в АТО назавжди залишаться в пам’яті нашого народу. Про них складають пісні, пишуть вірші та книги. Саме таку книгу про справжніх патріотів, захисників Вітчизни, жителів громади під назвою «Визвольна війна 2014-…рр. Байківці ОТГ. I рота» написав та презентував отець Віталій Дзюба. Ця книга видана за сприяння та фінансової підтримки Байковецької сільської ради та сільського голови Анатолія Кулика. До неї увійшли спогади, думки та розповіді, наших героїв – односельчан на гарячому Донбасі”, — повідомляють у Байковецькій об’єднаній територіальній громаді.