01:27 | 24.12.2024
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Михайло Апостол став новим радником начальника Тернопільської ОВА

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Михайло Апостол призначений на посаду радника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслава Негоди. Робота буде здійснюватися на громадських засадах.

Михайло Апостол — український політик, науковець і волонтер із багаторічним досвідом у державному управлінні, аграрній політиці та громадській діяльності. Він є доктором наук, колишнім народним депутатом України, а також засновником благодійного фонду «Апостол», який активно підтримує соціальні й культурні ініціативи.

На новій посаді Михайло Апостол зосередиться на консультуванні та реалізації стратегічних проєктів Тернопільської обласної військової адміністрації. Особливу увагу буде приділено питанням аграрної політики, економічного розвитку, а також науковим та соціальним аспектам. Його професійний досвід сприятиме ефективному розв’язанню актуальних проблем області.

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