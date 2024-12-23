У Тернополі вантажівка збила… міст

Патрульні зʼясували, що водій вантажного автомобіля Mercedes проігнорував дорожній знак “Обмеження висоти” 3, 3 метри та здійснив проїзд під мостом, що призвело до пошкодження транспортного засобу. Крім того, механічні пошкодження отримав легковий автомобіль Ford, який рухався в зустрічному напрямку.