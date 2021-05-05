Михайло Гросуляк частував Андрія Макаревича у своєму ресторані в Тернополі (фото)

Вчора, 4 травня, в Тернопіль приїхав Андрій Макаревич – музикант, співак, композитор, бард, автор текстів до пісень, продюсер, телеведучий, художник-графік, архітектор. Лідер легендарного гурту «Машина времени».

Андрій Макаревич сьогодні, 5 травня, дає концент для Тернополян, а вчора частувався в ресторані “Старий Млин”. Пригощав артиста власник ресторану, засновник “Самогонної Ресторації” Михайло Гросуляк.

Ресторатор поділився своїми враженнями від спілкування з музикантом. “Про цю зустріч я мріяв дуже давно. Ще з часів, як побачив активну політичну позицію Андрія Макаревича щодо відносин між Росією та Україною.

Звичайно, що я знав його пісні. Для мене «Машина Времени» – це були «The Beatles» в Радянському Союзі, на яких виросло не одне покоління. І я теж. Знав всі пісні на пам’ять. Підкупали протестні тексти і філософські. Та це було давно, а людей судять по останніх вчинках.

Тому я ще більше заповажав Андрія, коли побачив, яку позицію він зайняв після Майдану, анексії Криму. Він практично сам серед місцевого культурного бомонду з російських артистів виступив проти того, що Росія вчиняє з Україною. І я пам’ятаю дуже добре його концентр в Слов’янську, звільненому від сепаратистів. Після того його добряче покарали. По суті заборонили виступати в Росії: десь гласно, десь негласно.

Та при цьому він залишився вірним сам собі, своїм традиціям, поглядам. І я дуже мріяв колись познайомитися з ним та почастувати в своїх ресторанах. Вчора моя мрія збулася! Я потиснув руку людині з чіткою, незламною позицією, подякувати за те, що не відступив, а залишився самим собою.

Я відкрив для себе глибину його душі. Про краще завершення Великодніх свят і подумати не міг! А сьогодні моя мрія продовжиться, бо з дружиною підемо на його концерт в рідному Тернополі!”,- написав Михайло Гросуляк.