Чем отличается термобелье от термоактивного белья

Термоактивное белье и термобелье в последнее время стали очень популярными благодаря своей функциональности и широкому применению. Можно сказать, что у многих людей, занимающихся спортом на открытом воздухе, есть в гардеробе этот вид нижнего белья.

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Какое термобелье купить?

Термобелье или термоактивное белье

Многие люди не понимают, что существует разница между двумя типами нижнего белья. Это довольно важно, и стоит выяснить, в чем заключаются различия, чтобы выбрать наиболее подходящее.

Термоактивное белье

Это тип нижнего белья предназначен для решения двух задач. Прежде всего, он должен обеспечивать изоляцию от низких температур и других погодных условий, таких как влага или даже дождь. Второе — это правильная вентиляция и отвод влаги, которую вы сами создаете при физических нагрузках. Часто говорят, что это дышащее белье. Оно очень популярно среди бегунов, а также среди людей, занимающихся другими видами спорта, такими как езда на велосипеде и даже катание на лыжах.

Термобелье

Задача этого типа нижнего белья состоит только в том, чтобы защитить от холода и поддерживать ту температуру, которая подходит вашему организму. Оно никоим образом не предназначено для вентиляции, как в случае с термоактивным нижним бельем. Это выбор людей, которым необходимо носить дополнительный слой одежды под курткой или толстовкой, чтобы обеспечить лучший тепловой комфорт.

Стоит ли покупать термоактивное белье

Этот вид нижнего белья определенно способен улучшить ваш комфорт во время повседневных тренировок и при работе на открытом воздухе в разных погодных условиях. Термоактивная одежда отличается очень хорошими параметрами, но это зависит от того, из чего она сделана. В основном используются два материала.

Нижнее белье из искусственной ткани — не такое воздушное, как натуральное, но тепловой комфорт вам обеспечивает сам факт его наличия. В этом случае используется полиамид, а для дополнительных эластичных свойств — эластан, благодаря чему белье хорошо прилегает к телу. Нижнее белье из натуральной ткани больше предназначено для повседневного использования и для менее активных занятий спортом либо для не очень низких температур и суровых погодных условий. Речь идет о хлопке и льне, которые не обеспечивают такой хорошей теплоизоляции и могут впитывать влагу при интенсивных усилиях, что будет не совсем приятно.