На Кременеччині двоє парубків здали на металобрухт сільський оркестр

Не довго музика звучала у селі Гаї Кременецького району. Рік тому якось уночі двоє необтяжених працею парубків у пошуках поживи тинялися селом, аж поки випадково не прийшли до будинку культури. Звісно, будівлю ніхто не охороняв, тож молодики уважно обстежили вхідні двері. Аж поки один не помітив відчиненого вікна.

Темними тінями злодії проникли всередину клубу та в одній із кімнат побачили комплект духового оркестру (на жаль, кримінальне провадження не містить повного переліку музичних інструментів).

Необтяжений совістю й талантом, злодійський дует вирішив поживитися прекрасним. Через вікно покидали музичні інструменти в траву і вже наступного дня все здали на металобрухт. Варто зазначити, що за інструменти вартістю майже 1 тис. 700 грн. отримали значно менше.

Гроші швидко витратили, та ще швидше на слід лиходіїв вийшли правоохоронці. Адже за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжки), скоєного за попередньою змовою групою осіб, та ще й поєднаного з проникненням в інше приміщення (ч. 3 ст. 185 КК України) поліцейськими було відкрито кримінальне провадження.

Враховуючи, що один із горе-героїв уже мав судимість, відтак і відбитки пальців зберігалися в базі, злодійський дует одразу в усьому зізнався та щиро розкаявся й поспіхом повністю компенсував Гаївській сільській раді завдані збитки.

Під час розгляду справи у Кременецькому районному суді просили їх суворо не карати та не позбавляти волі. Зважаючи, що потерпіла сторона не наполягала на суворому покаранні, Феміда призначила обом по 3 роки позбавлення волі, однак звільнила з однорічним випробуванням: якщо протягом цього часу парубки не скоять нового «криміналу», судимість буде знято.

А поки упродовж року їх зобов`язано періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання і не виїжджати без дозволу за межі України.

Олена Густенко



