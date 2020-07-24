Інвестиції в підготовку майбутніх спеціалістів — один із головних напрямків розвитку компанії «Дарниця»

Інноваційний розвиток будь-якої країни у певній мірі залежить від якості освіти в країні та рівня фінансування її бізнесом. Таку думку на конференції «Інновації як стратегія майбутнього» висловив голова ради директорів фармкомпанії «Дарниця» Дмитро Шимків.

На сьогоднішній день великий бізнес України майже не підтримує освіту, левова частка інвестицій – державні і цього недостатньо. Навчання в Україні ще залишається пережитком радянської системи, а наші дипломи не визнають на світовому ринку. У високорозвинених країнах зростання частки приватного фінансування у виші має досить стійкий характер. Наприклад, у Західній Європі приватні джерела складають 5-30% фінансування освіти, 50% – у Австралії, США та Японії, 80% – у Чилі та Кореї.

Голова ради директорів Дарниці акцентував на тому, що в Україні майже відсутнє інвестування у розвиток освіти представниками великого бізнесу. Водночас, існуюча модель фінансування навчального процесу не виправдовує і 10% потреб українського підприємництва.

Шимків зазначає, що для компанії «Дарниця» спонсорування освіти є важливим фактором майбутнього як самої компанії, так і країни в цілому. Адже сьогоднішні студенти вже завтра зможуть працювати на «Дарниці» та покращувати її, вносити значущий вклад у розвиток бізнес-культури України та суспільства в цілому.

Топ-менеджер вважає, що найважливішими у навчальному процесі є формування у студентів креативності та нестандартних підходів до вирішення завдань, заохочування свободи вибору та відповідальності за нього. Саме це становить основу для розвитку інноваційного мислення людини та новаторства у масштабах держави. Достатня фінансова підтримка навчального процесу робить його прогресивним та якісним, уможливлює нові відкриття.

Шимків зазначив, що окрім фінансування освіти, важливо також направляти інвестиції на інноваційні дослідження. Адже саме вони є вирішальними у питанні розвитку будь-якої країни в цілому. Наприклад, Німеччина направляє 3% ВВП у інновації, Південна Корея – 4,55%. У нашої держави ж такої статистики немає, що є приводом серйозно замислитися. Держава обов’язково повинна вкладати кошти у новаторські дослідження, бо це – один з ключових чинників її загального розвитку.

Те, що якісну освіту важливо підтримувати, своїми діями продемонстрував власник компанії «Дарниця» Гліб Загорій. Перебуваючи на посаді народного депутата України з 2014 року, він передавав свою заробітну плату в фонд навчального процесу Українського католицького університету. На початку 2015 року Фонд родини Загорій та фармфірма «Дарниця» заснували по дві річні стипендії для навчання обдарованих студентів. Окрім того, Загорій всіляко підтримує освітній процес Національного фармацевтичного університету, студенти якого проходять виробничо-технологічні та переддипломні практики в компанії.