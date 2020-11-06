На Тернопільщині чоловік кинувся під колеса авто

5 листопада о 19.40 на трасу між селами Гримайлів та Оленівка виїжджала бригада швидкої.

У стані сильного алкогольного сп’яніння 54-річний чоловік вийшов на проїзну частину дороги й кинувся на капот легкової машини… Із легкими травмами: забійною раною носа й перенісся, забійними ранами чола п’яного пацієнта, після наданої допомоги, залишено на працівників поліції. Саме вони й завезли нетверезого чоловіка додому…

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини