27-річна тернополянка потрапила в лікарню через квітковий пилок з базару

5 листопада о 8.23 бригада швидкої виїжджала на вул. Героїв Крут у Тернополі, де надавала допомогу 27-річній пацієнтці.

Жінка скаржилося на утруднене дихання, набряклість обличчя, свербіж по всьому тілу.

За півтори години до перелічених симптомів пацієнтка спожила 1 ст. л. квіткового пилку, купленого на базарі. Із алергічною реакцією, що настала після вживання продукту, після оперативно наданої допомоги, пацієнтку шпиталізовано у другу міську лікарню.