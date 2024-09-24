Як Програма USAID DOBRE допомагає Вижницькій громаді розвиватися

Нещодавно журналісти зі всієї України у рамках престуру, який організував Український кризовий медіа-центр у межах Програми USAID DOBRE, відвідали Вижницьку громаду Чернівецької області. Це батьківщина знаменитого ВІА “Смерічка”, солісти якого Назарій Яремчук та Василь Зінкевич вперше виконали “Червону руту”. До слова, у містечку діє музей-садиба Н. Яремчука.

На Ринковій площі Вижниці медійників зустрів міський голова Олексій Чепіль. Він коротко розповів про історію міста та чим живе громада сьогодні. Зокрема, похвалився проектами, які громада втілила спільно з Програмою USAID DOBRE. А це дев’ять важливих проектів, серед яких покращення роботи ОМС, комунальних послуг, послуг для ВПО, розбудови молодіжної інфраструктури на суму близько 9,5 млн грн. за неповних чотири роки співпраці.

Вижницька громада – «Ворота в Карпати», екологічно чиста та самобутня територія з автентичним ландшафтом та гостинними людьми, багата на природні та трудові ресурси, буковинський центр культури, традицій, народних ремесел, туризму та рекреації – такою ми її бачимо в майбутньому і саме таким є завдання Вижницької територіальної громади. Ми пишаємось тим, що серед 79 українських громад, які отримують технічну допомогу та підтримку від USAID DOBRE, є наша громада, – каже міський голова.

Олексій Чепіль розповів, що з початком повномасштабної агресії Російської федерації, громада прийняла близько 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз на території проживає майже 2,5 тис. внутрішньо переміщених осіб. Також в громаду були релоковані вісім підприємств, які представляють деревообробну галузь, виробництво електричного устаткування, виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари, виробництво та продаж світлодіодного обладнання, організацію будівництва будівель, виробництво модульних будинків, трикотажне виробництво, виробництво меблів з ротангу.

Головний спеціаліст відділу ЖКГ Вижницької міської ради Андрій Роман провів журналістам неймовірну екскурсію містом. Медійники мали можливість побачити всі принади міста, відвідати Молодіжний простір «Carpathian Gate» та КНП «Центр первинної медичної допомоги». Медичний заклад вразив сучасністю та привітним персоналом. Директор КНП «Центр ПМД» Дмитро Паламарюк розповів про співпрацю з Програмою USAID DOBRE.

На реалізацію проєкту з надання медичної допомоги місцевому населенню п’яти громад-сусідів Вижницька громада отримала від Програми портативну систему УЗД вартістю сто тисяч доларів. Важливо, що це обладнання дозволяє проводити й гінекологічні обстеження, скринінги дитини.

Директор розповів, що, крім виграного проєкту ММС, у Вижниці були відкриті реабілітаційне відділення та косметологічний кабінет.

Начальник відділу містобудування, архітектури та капітального будівництва Вижницької міської ради Василь Настюк розповів журналістам, що на території громади здійснюють діяльність 35 закладів туризму, з яких 18 – зелені садиби. А ще у Вижниці планують створити ще одну привабливу для місцевих жителів і туристів локацію, реконструювавши територію Вічового майдану з урахуванням потреб людей, котрі будуть там відпочивати й проводити своє дозвілля. Програма USAID DOBRE долучилася не тільки до створення проєктної документації, а й закупила мобільну сцену, вартістю 400 тисяч гривень. Після завершення війни її планують використовувати для розвитку традиційного та культурного туризму, проведення фестивалів, у тому числі на території Вічового майдану.

Щиро радує, що Вижницька громада попри такий важкий час розвивається та використовує свій туристичний потенціал, а допомагає їй в цьому Програма USAID DOBRE.