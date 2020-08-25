На Тернопільщині двоє хмельничан крали кріплення залізничних колій

Збитків більш як на триста тисяч гривень завдали крадії залізничному господарству. Впродовж кількох місяців невідомі викрадали металеві деталі з колії на дільниці в Скалі-Подільській Борщівського району.

За словами правоохоронців, заява про першу крадіжку надійшла до них ще на початку року. Зникнення запчастин виявили працівники колії, коли проводили обхід території.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що до злочину причетні двоє уродженців Хмельницької області. Один з них уже притягувався до відповідальності за майнові злочини.

Дует впродовж тривалого часу демонтовував з недіючої колії деталі і реалізовував їх, як металобрухт.

На злочин приїжджали легковим автомобілем. Між крадіжками робили паузи, аби їх не викрили правоохоронці.

Чоловіки у скоєному зізналися і повідомили інші факти крадіжок, які вони вчинили за останні кілька місяців.

За скоєне хмельниччани постануть перед судом згідно статті 185 частина 1 ККУ. Триває слідство.

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