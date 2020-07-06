Тернополяни створюють стихійні звалища під вікнами своїх ж будинків

Будівельні відходи та інший непотріб викидають жителі будинків на вулиці Лепкого, 6, 8, 14 та за іншими адресами поблизу контейнерних майданчиків, створюючи стихійні звалища під вікнами своїх ж будинків.

Майстер дільниці приватного підприємства “Благоустрій” Олена Будій розповіла:

Сьогодні вантажимо будівельні відходи у перелічених дворах на вулиці Легкого. Мешканці повинні знати, що така робота не входить до переліку обов’язків підприємства і забувають, що в правилах благоустрою міста Тернополя будівельне сміття повинні вивозити самі власники квартир, де проводяться ремонтні роботи.

На жаль, в багатоквартирних будинках складно вияснити, хто виніс сміття, щоб притягнути до відповідальності недобросовісних мешканців. Часто люди розуміють, що це є порушенням, тому відходи виносять вночі, щоб ніхто не бачив. Попри це просимо, щоб інші мешканці не соромилися зробити зауваження своїм недобросовісним сусідам.