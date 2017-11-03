На Тернопільщині міст, який був аварійним з 2005 року, капітально ремонтують

Шляхопровід неподалік Скали-Подільської, який знаходиться на трасі Бучач-Чортків-Скала-Подільська та проходить над залізничною колією, 12 років вважався аварійним.

Через жахливий технічний стан мосту, усі люди, які рухалися ним, та пасажири залізниці перебували у небезпеці.

Перша спроба полагодити шляхопровід була у 2009 році. Втім,через припинення фінансування підрядник покинув об’єкт з підходами без належного нагляду. За 8 років навіть полагоджена частина зазнала руйнувань. Більш-менш придатною для проїзду була лише права частина мосту.

У 2017 році Укравтодор у рамках року безпеки виділив кошти на завершення капітального ремонту. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області провела новий тендер та обрала підрядника, який поставив крапку у аварійності Скала-Подільського шляхопроводу.