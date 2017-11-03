У Тернополі відбувся семінар «Україна-НАТО: формула безпеки»

«Надання Україні честі приймати весняну сесію Парламентської Асамблеї НАТО у 2020 році – це величезний сигнал довіри до нашої держави». Про це голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фріз зазначила у Тернополі на семінарі «Україна-НАТО: формула безпеки». Захід пройшов у рамках проекту партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» «Україна-Солідарність-НАТО».

«Ми можемо у 2020 році вже певним чином звітувати перед Парламентською Асамблеєю НАТО, щодо здійснених реформ у секторі безпеки і оборони. Відповідно розраховувати на те, що будемо не просто партнерами, якими ми зараз є для Альянсу, а й претендувати на кандидатство і членство. Для цього потрібно здійснювати реформи», – наголошує голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фріз.

Цикл семінарів «Україна-НАТО: формула безпеки» проводиться в Україні з метою підвищення рівня обізнаності громадян України з питань євроатлантичної інтеграції України. У Тернополі семінар відбувся у національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

«Найбільше хочу дізнатися про співтовариство членів НАТО і України, зокрема в питаннях оборони. Зараз в нашій країні складна ситуація. Найактуальніше питання – як ця організація буде співтоваришувати з Україною, як допомагатиме в плані військового забезпечення», – каже учасниця семінару, студентка 1-го курсу юридичного факультету ТНЕУ Анастасія Мартиневич.

Організатори заходу наголошують, що саме молодь є рушійною силою, яка дасть можливість закріпити зростання прихильників євроатлантичної інтеграції в Україні. Народний депутат Тарас Юрик зазначає, що мета просвітницьких семінарів «Україна-НАТО: формула безпеки» – надати молоді вичерпну інформацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

«Я пригадую, що 10 років тому проводилася велика інформаційна кампанія щодо співпраці України і НАТО. Тоді питання «Україна в світовій системі безпеки» не було надважливим. На сьогоднішній день питання співпраці України-НАТО – це потреба нашої країни. Колективна система захисту передбачає те, що кожна країна отримує спільний захист цілого ряду держав. Я переконаний, що на сьогоднішній день рівень сприйняття цього питання дуже високий. Соціологічні дані свідчать, що кількість українців, які підтримують рух України до НАТО збільшується з кожним разом все більше і більше. Тому сьогоднішній семінар є надзвичайно важливим. Дуже добре, що спілкуємося з молоддю. Адже важливо, щоб молодь була обізнана у питанні євроатлантичної інтеграції нашої держави», – зазначив Тарас Юрик.

За словами голови Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Ірини Фріз, Україна має впровадити ряд реформ, щоб відповідати критеріям членства в ЄС і НАТО. У стратегічно-оборонному бюлетені, який розробили з фахівцями Альянсу, розписані необхідні для цього кроки. «Цей бюлетень є дорожньою мапою для реформування сектору безпеки оборони нашої країни, що є одним з головних пріоритетів при вступі до Альянсу».