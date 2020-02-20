На Тернопільщині жінка ледь не згоріла на власній кухні

Біда сталась сьогодні зранку в с. Сухостав Гусятинського району.

Близько 06.00 год. місцева 50-річна жителька вирішила приготувати собі ранкової кави і, зайшовши на кухню, включила конфорку на газовій плиті. Але раптом в кімнаті все спалахнуло і жінку охопило полум’я. Медики, які прибули на місце події, терміново госпіталізували потерпілу до Копичинецької районної лікарні.

Як стверджують очевидці події, жінка обгоріла дуже сильно, кажуть, що обпечено близько 70% тіла.