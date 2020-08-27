На Тернопільщині нелюди навмисне спалили пасіку із 90 вуликів

90 вуликів, які приносили мед та неабияку копійку, зловмисники спалили вщент у селі Нараїв на Бережанщині. На місці, де стояла пасіка, тепер згарище та попіл. Мешканці обурені, адже такі підпали – не вперше у селі.

Із 90 вуликів уціліло лише вісім. Власник розповідає, що коли побачив згарище, у нього відняло мову, й він одразу викликав поліцію. Та з’ясувала, що це був підпал. Найімовірніше, паліям не вистачило горючої речовини, тому інші вулики, які не згоріли, вони просто поперекидали.

– Я займаюся бджільництвом давно. Перед тим, як привезти на цю поляну вулики, узгодив це із власниками ближнього поля. Також прорахував, щоби бджоли не заважали ані людям, ані пасовищу. За пару днів до підпалу я тільки-но почав збирати мед. Найгірше, що разом із вуликами згорів не тільки мед, а й самі бджоли, яких було чимало – приблизно по 30 тисяч в одному вулику, – каже пасічник Любомир Дяков.

300 тисяч гривень – на таку суму завдали збитків лиходії пану Любомиру. Неподалік спаленої пасіки стояла ще одна, значно менша, але тієї ночі вона теж постраждала. Кілька вуликів були перевернуто. У Нараєві кажуть, що Любомир Дяков зі своїм бджільництвом нікому не заважав, чоловік старався підтримувати добрі зв’язки з односельцями і нічого поганого про пасічника сусіди сказати не можуть.

Напередодні підпалу пан Любомир поконфліктував з місцевим мешканцем, той пригрозив: «Побачиш, що буде». Чи саме цей чоловік має причетність до підпалу, буде з’ясовувати слідство.



