09:05 | 4.10.2019
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Афіша Тернополя 

У тернопільській бібліотеці відновились безкоштовні розвиваючі заняття для діток 2-4 роки

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3 жовтня в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відновилися сімейні розвиваючі заняття “Цікаві малюки” для діток 2-4 роки.

Нагадуємо, що заняття є безкоштовними та відбуватимуться кожен четвер в 11:00.

Місце занять: кімната “Розумна дитина” (ІІ-й поверх бібліотеки)
Умова для участі: наявність читацького квитка на 2019 рік.
Адреса: Д. Нечая, 29 (масив “Новий світ”)

Заняття направлені на розвиток у дітей дрібної моторики; сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, творчих здібностей, уяви.

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