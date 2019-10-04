У тернопільській бібліотеці відновились безкоштовні розвиваючі заняття для діток 2-4 роки

3 жовтня в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відновилися сімейні розвиваючі заняття “Цікаві малюки” для діток 2-4 роки.

Нагадуємо, що заняття є безкоштовними та відбуватимуться кожен четвер в 11:00.

Місце занять: кімната “Розумна дитина” (ІІ-й поверх бібліотеки)

Умова для участі: наявність читацького квитка на 2019 рік.

Адреса: Д. Нечая, 29 (масив “Новий світ”)

Заняття направлені на розвиток у дітей дрібної моторики; сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, творчих здібностей, уяви.