На Тернопільщині під час відпочинку втопився молодий чоловік

7 серпня в м. Хоростків Густинського району під час відпочинку на місцевому ставку зник під водою житель с. Говилів Теребовлянського району, 1985 року народження. Ймовірна причина – утоплення, – про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Повідомлення про надзвичайну подію рятувальники отримали від чергового ГУ НП в області о 21:09. Для встановлення обставин до місця події вирушив оперативний черговий Гусятинського районного відділу Управління ДСНС в області.

У зв’язку з небезпекою проведення робіт на воді в темну пору доби рятувально-водолазне відділення приступило до пошуків тіла зранку, 8 серпня. Обстеживши водойму, фахівці ДСНС о 09:40 виявили та підняли загиблого на берег, де передали працівникам поліції для проведення судово-медичної експертизи.

Обставини загибелі чоловіка наразі з’ясовують правоохоронці. За попередніми даними, до трагедії призвело необережне поводження під час купання у ставку.

Управління ДСНС України у Тернопільській області вчергове застерігає: «Громадяни аби з вами не трапилось біди, поводьтесь на водоймах так, як вимагають заходи безпеки – обачно і обережно. Коли вирушаєте на відпочинок до води пам’ятайте обов’язкові правила, які допоможуть вберегти ваше життя».

• Купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання. Температура води повинна бути не нижче 17-19 градусів за Цельсієм, у більш холодній – перебувати небезпечно. Плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватись поступово, починаючи з 3-5 хвилин. Не слід доводити себе до ознобу. При переохолодженні можуть виникнути судоми, припинення дихання, втрата свідомості. Краще купатися декілька разів по 15-20 хвилин. Не можна входити та пірнати у воду після тривалого перебування на сонці. Периферичні судини сильно розширені для тепловіддачі. При охолодженні у воді настає різке рефлекторне скорочення м’язів, що веде за собою припинення дихання.

• Уникайте купання у невідомих вам та спеціально не визначених для цього місцях. Якщо поблизу немає обладнаного пляжу, безпечне місце для купання необхідно вибирати з поступовим схилом та твердим чистим дном. У воду слід заходити обережно.

• Не влаштовуйте грубі ігри на воді, підпливаючи під тих, хто купається, хапати їх за ноги, «топити», подавати помилкові сигнали про допомогу та ін..

• Ні в якому разі не заходьте у воду в нетверезому стані.

• Уникайте купання наодинці. Адже у випадку біди – ніхто не зможе прийти вам на допомогу

• Не залишайте поблизу водойм дітей без нагляду дорослих. Діти повинні купатися лише під наглядом батьків.

• Дуже обережно плавайте на надувних матрацах, автомобільних камерах і надувних іграшках! Вітром або течією їх може віднести дуже далеко від берега, а хвилею – захлеснути, з них може вийти повітря і вони втратять плавучість.

• Ніколи не пірнайте в незнайомих, спеціально необладнаних місцях. Навіть якщо напередодні це місце було безпечним для стрибків, то за ніч могли щось вкинути у воду або течією могло принести корчі.

• Не запливайте далеко, тому що можна не розрахувати своїх сил.

• Купання із маскою, трубкою і ластами, потребує обережності. Не плавайте з трубкою при сильному хвилюванні води.

• Плавати треба тільки уздовж берега та обов’язково під постійним наглядом, щоб вчасно могла прийти допомога при потребі.

• Не наближайтеся до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу.

Пам’ятайте, порушення цих правил – залишається головною причиною загибелі людей на воді. Друга головна причина загибелі на воді: спочатку самовпевненість, а потім страх. Коли у воді судома зводить м’язи, це лякає людину. На якусь мить розладнується дихання, втрачається координація рухів, горло зводить спазм. Цього часом буває цілком достатньо, аби захлинутися. Судоми самі по собі не можуть утопити. Треба лише уміло їм протидіяти. Коли зсудомило литку (а це, до речі, буває найчастіше), слід захопити рукою пальці ноги, сильно притягти їх до себе і тримати так, незважаючи на біль. Допомагає й енергійний масаж у воді напружених м’язів. Та як правило, через 3-5 хвилин судоми минають без стороннього впливу. Отже, треба просто протриматися цей час на плаву, не панікувати.

Громадяни, не наражайте своє життя на небезпеку та непотрібний ризик, будьте вкрай обережними, відпочиваючи на водоймах, неухильно дотримуйтесь елементарних правил, які дозволять вберегти життя та здоров’я.