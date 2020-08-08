8 серпня у Тернопільській області підтверджено 45 випадків зараження COVID-19

Станом на 08 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3255 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2981 випадків – дорослі, 274 випадки – діти), з них 41 летальний. Видужало 2051 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2549, з яких 1075 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 47 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1474 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 75 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 878 (308 одужало, 2 летальних, 568 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 121 (72 одужало, 2 летальних, 47 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 24 (19 одужало, 5 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 141 (102 одужало, 2 летальних, 37 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 102 (64 одужало, 38 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 74 (62 одужало, 5 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 7 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 175 (118 одужало, 2 летальний, 55 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 35 (26 одужало, 9 продовжують хворіти);

– Козівський район – 81 (69 одужало, 1 летальний, 11 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 451 (427 одужало, 8 летальних, 16 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 260 (214 одужало, 5 летальних, 41 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 41 (20 одужало, 21 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (6 одужало, 2 летальних, 3 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 55 (37 одужало, 18 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 226 (120 одужало, 2 летальних, 104 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 222 (80 одужало, 142 продовжують хворіти);

– Шумський район – 228 (189 одужало, 10 летальних, 29 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 54 особи;

✅проведено 602 досліджень методом ПЛР;

✅підтверджено 45 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️Бережанський район (8 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Лапшин – 3

• с. Рекшин – 1

• с. Рогачин – 1

⭕️Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 1

• с. Осівці – 2

• Бариш – 1

• Переволока – 1

⭕️Гусятинський район (4 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Котівка – 1

• с. Крогулець – 1

• с. Оришківці – 1

⭕️Збаразький район (4 особа):

• м. Збараж – 2

• с. Діброва – 1

• с. Ліски – 1

⭕️Зборівський район (2 особи):

• с. Озерна – 1

• с. Цебрів – 1

⭕️Кременецький район (1 особа):

• с. Бонівка – 1

⭕️Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1

⭕️Тернопільський район (6 осіб):

• с. Петриків – 1

• с. Підгородне – 1

• с. Лозова – 1

• с. Смиківці – 1

• с. Гаї Шевченківські – 2