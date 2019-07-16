На Тернопільщині розкопали поховання підлітка часів Київської Русі

Археологи знайшли рештки підлітка, похованого в період Київської Русі у Кордишеві в Тернопільській області. Також виявили скелети часів Комарівської культури.

“Їм понад 3,5 тисячі років”, – повідомила порталу UA Тернопіль директор Тернопільського обласного центру охорони наукових пам’яток Марина Ягодинська.

Розкопки проводяться археологами Василем Ільчишиним та Мариною Ягодинською. З ними проходять практику 15 студентів-істориків Тернопільського педуніверситету.