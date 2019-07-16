У Тернополі шукають двох директорів для музичних шкіл

Тернопіль оголосив конкурс на посади директорів двох музичних шкіл. Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради оголосило конкурс на посади директорів музичної школи №1 ім.Василя Барвінського та музичної школи №2 ім.Михайла Вербицького.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата: громадянство України, вища фахова освіта, стаж роботи у сфері культури не менше 3-х років, вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи на поштову та електронну адреси управління культури і мистецтв у встановлений строк: м. Тернопіль, бульвар Т.Шевченка,1 каб. 31, e-mail: kultura_mr.ter@ukr.net Довідки за телефонами: (0352) 52-67-32, 42-06-72