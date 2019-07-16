Виноград як мармалед: на Тернопільщині фермер вирощує 80 сортів винограду

Юліан Навольський з Заліщицького району що на Тернопільщині займається виноградарством уже протягом 20 років. Колекція садівника налічує більше 80 сортів винограду, кожен з яких характеризується великими ягодами. Окремі грона за вагою сягають 2,85 кг. У винограднику Юліана Навольського наразі плодоносить 200 кущів винограду. На відкритому просторі садівник вирощує лише кілька кущів, для решти спеціально спорудив дві теплиці довжиною по 50 м. До наявних 80 сортів з наступного року додасться ще 10 нових.

«Під плівкою виноград захищений від граду, вітру, ос, шершнів, мух. До того ж у тепличних умовах виноград на два тижні скоріше дозріває. За термінами дозрівання є ранні, середні, середньопізні та пізні сорти винограду. Пізніх сортів багато не вирощую, бо якщо осінь холодна та дощова, вони не достигають», — розповідає Юліан Навольський.

За словами садівника, кожен сорт винограду неповторний, приваблює величиною ягід та гронами. Цьогорічний рекорд належить грону сорту Богатяновський — вагою 2,85 кг.

Перед посадкою винограду Юліан Навольський удобрює ґрунт перегноєм, вносить деревинним попіл, аміачну селітру або суперфосфат.

«Під саджанець викопую яму розміром 50х50х50 см, туди вношу добрива. Коріння саджанця потрібно розправити на усі боки, засипати до половини, потім влити відро-два води, до верху засипати ґрунтом, знову полити і притрусити сухою землею, щоб волога не випарувалася. У період вегетації можна підживити рослини настоянкою курячого посліду. Врожаю винограду варто чекати на другий або третій рік», — ділиться порадами садівник.

Окрім винограду Юліан Навольський вирощує яблука, груші, вишні, малину, ожину та смородину. На 12 сотках саду налічується 200 плодових дерев. Окрім цього має власну пасіку на 25 вуликів.

Повідомляє Agroter