На Тернопільщині шукають безвісти зниклого 15-річного Віталія Грубяха

Поліцейські Козівського відділення поліції встановлюють місце знаходження Грубях Віталія Андрійовича, 2004 року народження, мешканця села Золота Слобода.

Хлопець 21 листопада близько 16 години вийшов з дому та досі не повернувся.

Прикмети розшукуваного: зріст 150 см, худорлявої статури, русяве волосся. Одягнений у темні спортивні штани, вишневу вітровку та безрукавку.

Якщо ви бачили дану особу, телефонуйте (03547) 2-12-45, або на лінію 102.