15:54 | 22.11.2019
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Новини Тернополя 

Як Тернопіль готується до зими

Irena 6 Views Прокоментуй! ,
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення «Про заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту у зимовий період на 2019-2020 роки», яке дозволить відповідним службам оперативніше діяти в умовах снігопадів та негоди.

🔹Обслуговуватимуть дороги та тротуари в Тернополі у зимовий період: ТОВ «Авакс Проф», ТМШРБП «Міськшляхрембуд», ТОВ «Техно-Буд-Центр», а прибудинкові території – організації, які надають послуги з утримання будинку (так звані «ЖЕКи») або ОСББ.

🔹Частково міжквартальні проїзди також обслуговуватимуть організації, які надають послуги з утримання будинку – у рішенні є перелік проїздів, утримання яких закріплено за тим чи іншим підприємством.

🔹 Варто зазначити, що на виконання цих функцій для обслуговування міжбудинкових проїздів з бюджету міста (громади) передбачено 500 000 грн.

Відповідно до рішення, станом на 15 жовтня усі відповідальні структури повинні були завершити ремонт спеціалізованої техніки і підготувати її до зимового періоду, а також провести відповідний запас паливно-мастильних матеріалів.

Додатково, у разі снігопадів, затверджено перелік першочергового утримання проїзної частини вулиць, розташованих на ухилах, якими проходять маршрути міського громадського транспорту.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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