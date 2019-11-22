Як Тернопіль готується до зими

🔹

иторії – організації, які надають послуги з утримання будинку (так звані «ЖЕКи») або ОСББ.



🔹 Частково міжквартальні проїзди також обслуговуватимуть організації, які надають послуги з утримання будинку – у рішенні є перелік проїздів, утримання яких закріплено за тим чи іншим підприємством.



🔹 Варто зазначити, що на виконання цих функцій для обслуговування міжбудинкових проїздів з бюджету міста (громади) передбачено 500 000 грн.



Відповідно до рішення, станом на 15 жовтня усі відповідальні структури повинні були завершити ремонт спеціалізованої техніки і підготувати її до зимового періоду, а також провести відповідний запас паливно-мастильних матеріалів.



Додатково, у разі снігопадів, затверджено перелік першочергового утримання проїзної частини вулиць, розташованих на ухилах, якими проходять маршрути міського громадського транспорту.

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення «Про заходи щодо забезпечення безперебійного руху транспорту у зимовий період на 2019-2020 роки», яке дозволить відповідним службам оперативніше діяти в умовах снігопадів та негоди.Обслуговуватимуть дороги та тротуари в Тернополі у зимовий період: ТОВ «Авакс Проф», ТМШРБП «Міськшляхрембуд», ТОВ «Техно-Буд-Центр», а прибудинкові тер