На Тернопільщині шукають вчителів

У Тернопільському, Бучацькому, Заліщицькому, Зборівському, Кременецькому, Підгаєцькому та Чортківському районах Тернопільської області є 18 вакансій в освітній галузі: вчитель закладу загальної середньої освіти та вихователь дошкільного навчального закладу. Своїм працівникам вони готові платити від 4173 до 6000 гривень, залежно від категорії, стажу роботи, навантаження та ін.

У загальноосвітні школи, навчально-виховні комплекси (НВК) потрібні вчителі: початкових класів; інформатики та християнської етики; англійської мови; фізичної культури.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.

Відділ організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості

Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 22-02-01).