На Тернопільщині за домашнє насильство над батьками чоловіка змусили попрацювати

Декілька десятків годин безкоштовної праці – у більшості випадків порушникам іде на користь і стимулює до належних висновків про свою поведінку та вчинені дії, – так вважає начальник Бережанського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області Олег ДАРМОРІС.

30 серпня у цьому переконались працівники Бережанського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Тернопільській області під час перевірки виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, накладеного рішенням суду на особу, яка вчинила домашнє насильство.

Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час.

На момент відвідування Бережанського міського комунального підприємства «Господар», визначеного органом місцевого самоврядування таким, на якому порушники відбуватимуть громадські роботи, правопорушник відпрацьовував призначені рішенням суду години. Під час перевірки чоловік, який вчиняв сімейні сварки та психологічне насильство стосовно своїх батьків, працював згідно з графіком роботи на одній із вулиць міста Бережани. Встановлено, що порушник дотримується порядку та умов відбування громадських робіт, виконує суспільно корисну працю сумлінно.

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