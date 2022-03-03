На Тернопільщині у нетверезих водіїв автомобілі конфісковуватимуть на потреби військових

Конфісковувати автомобілі у нетверезих водіїв на потреби ЗСУ будуть відтепер на Тернопільщини після вчорашніх ДТП.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

«У вчорашню ніч два «диверсанти» вирішили поборотися з стовпами і парканами у нетверезому стані. Їх автомобілі конфісковані, зараз на штрафмайданчиках”, – сказав Богомол.

За його словами, ці автомобілі зараз обстежують і якщо виявиться, що на них можна їздити, то їх використовуватимуть для оборони області.

«В подальшому, якщо хтось попадеться п’яним за кермом, авто одразу забиратимемо на штрафмайданчик. І далі наказом керівника військової адміністрації в межах двох годин таке авто передадуть на потреби ЗСУ чи інших підрозділів. Після цього таких дурнів, які були цієї ночі боролися своїм транспортом з парканами, більше не буде», – висловив сподівання Олександр Богомол.