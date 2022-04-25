На Великдень у Тернополі запрацювали водограї

У світлий день Воскресіння Христового погода у Тернополі потішила жителів та гостей міста сонячними променями і весняним теплим.

Тож завдяки сприятливим погодним умовам 24 квітня розпочали свою роботу більшість тернопільських водограїв.

Насолодитися красою і прохолодою фонтанів уже можна в парку ім. Т. Шевченка, на бульварі Т.Шевченка, на бульварі Данила Галицького, у парку Національного Відродження та на бульварі Дмитра Вишневецького.

Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, у зв’язку із необхідністю проведення робіт із ремонту та заміни обладнання із залученням рятувально-водолазної служби, роботу фонтану «Спогад» заплановано відновити до 1 травня, а аераційного фонтану на Тернопільському ставі – до 15 травня.

Триває також капітальний ремонт водограю у парку «Топільче», тож на даний час роботу фонтану призупинено.

Відповідно до затвердженого графіку роботи найбільших водограїв Тернополя на травень, у вихідні та святкові дні, фонтани, що на бульв. Т. Шевченка, бульв. Д. Галицького, бульв. Д. Вишневецького, а також водограї «Кульбаба», «Каскад», «Життя» працюватимуть з 11:00 до 21:00 год, у будні дні – з 14:00 до 21:00 год.

У дощову та вітряну погоду фонтани не працюватимуть.