На Тернопільщині зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ

Інформуємо про результати здійсненого нами епідеміологічного моніторингу за грипом та ГРВІ станом на 21.12.2020 року.

На території області захворюваність на грип та ГРВІ утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для відповідної пори року, не перевищуючи епідпорогове значення.

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 232,2 випадки на 100 тисяч населення, що становить 79,5% до розрахункового показника визначення початку епідемії (292,2 випадки на 100 тис. населення).

За останній тиждень (14.12. – 20.12.2020р.) кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 7% (2404 випадків проти 2585). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 46,3% (1113 ос.), школярів – 62,3% від усіх захворілих дітей (693 ос.). Зниження захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 5,2%, серед дітей шкільного віку – 3,8%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 27 осіб, із них 9 дітей (33,3%). Кількість госпіталізованих зросла на 17,4% (госпіталізовано на 50 тижні 23 осіб). За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в сезоні 2020-2021 років в північній півкулі циркулюватиме чотири віруси грипу: • вірус, подібний до A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; • вірус, подібний до A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); • вірус, подібний до B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); • вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. Вакциновано 2794 осіб, що становить 0,3% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.