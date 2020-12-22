На Тернопільщині зменшується кількість хворих на грип та ГРВІ
Інформуємо про результати здійсненого нами епідеміологічного моніторингу за грипом та ГРВІ станом на 21.12.2020 року.
Госпіталізовано за звітний тиждень 27 осіб, із них 9 дітей (33,3%). Кількість госпіталізованих зросла на 17,4% (госпіталізовано на 50 тижні 23 осіб).
За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в сезоні 2020-2021 років в північній півкулі циркулюватиме чотири віруси грипу:
• вірус, подібний до A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09;
• вірус, подібний до A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
• вірус, подібний до B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
• вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).
Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація.
Вакциновано 2794 осіб, що становить 0,3% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.