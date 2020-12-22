Офіційно на 22 грудня зареєстровано 79 підтверджень COVID-19 та три смерті у Тернопільській області
79 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 3 (жінка 58 р. Теребовлянський район с. Ласківці; чоловік 80р. м. Тернопіль; жінка 73 р. Підволочиський р-н с. Остап’є)
одужало – 368 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 723
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 32579 осіб;
одужало – 28392 осіб;
летальних випадків – 441 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –8824 (7283 одужало, 103 летальних, 1438 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1695 (1489 одужало, 18 летальних, 188 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1512 (1372 одужало, 26 летальних, 114 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1193 (1108 одужало, 18 летальних, 67 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1637 (1461 одужало, 26 летальних, 150 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1416 (1267 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 119 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1546 (1272 одужало, 20 летальних, 254 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 725 (687 одужало, 10 летальних, 28 продовжують хворіти);
– Козівський район – 971 (799 одужало, 7 летальних, 165 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1843 (1659 одужало, 28 летальних, 156 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 874 (759 одужало, 2 летальних, 113 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1143 (1062 одужало, 22 летальних, 59 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1324 (1121 одужало, 16 летальних, 187 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 448 (417 одужало, 3 летальних, 28 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1346 (1210 одужало, 28 летальних, 108 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2759 (2349 одужало, 33 летальних, 377 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2297 (2087 одужало, 32 летальних, 178 продовжують хворіти);
– Шумський район – 1026 (990 одужало, 20 летальних, 16 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (29 осіб)
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани –1
• с. Біще – 2
• с. Вербів – 1
• с. Саранчуки – 1
Борщівський район ( 5 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Вовківці – 2
• смт. Скала-Подільська -1
• с. Лосяч – 1
Бучацький район ( 0 осіб):
Гусятинський район (2 особи):
• м. Копичинці – 2
Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики –1
• с. Винятинці – 1
Збаразький район (3 особи):
• с. Нижчі Луб’янки – 2
• с. Залужжя – 1
Зборівський район (0 осіб):
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 2
• с. Дибще – 1
Кременецький район (5 осіб):
• м. Кременець – 3
• с. Підлісці – 1
• м. Почаїв – 1
️Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 2
️Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 1
• сел. Коропець – 1
• с. Світле – 1
Підволочиський район (2 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Дорофіївка – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (3 особи)
• с. Струсів – 1
• с. Буданів – 2
Тернопільський район (8 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Острів – 1
• с. Буцнів – 2
• с. Підгородне – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Байківці – 1
• с. Мар’янівка – 1
️Чортківський район (2 особи):
• м. Чортків – 2
Шумський район (4 особи):
• с. Залісці – 1
• с. Кутянка – 3