Офіційно на 22 грудня зареєстровано 79 підтверджень COVID-19 та три смерті у Тернопільській області

79 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 грудня 2020 року.

Також за останню добу летальних випадків – 3 (жінка 58 р. Теребовлянський район с. Ласківці; чоловік 80р. м. Тернопіль; жінка 73 р. Підволочиський р-н с. Остап’є) одужало – 368 осіб проведено досліджень методом ПЛР – 723

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 32579 осіб;

одужало – 28392 осіб;

летальних випадків – 441 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8824 (7283 одужало, 103 летальних, 1438 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1695 (1489 одужало, 18 летальних, 188 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1512 (1372 одужало, 26 летальних, 114 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1193 (1108 одужало, 18 летальних, 67 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1637 (1461 одужало, 26 летальних, 150 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1416 (1267 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 119 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1546 (1272 одужало, 20 летальних, 254 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 725 (687 одужало, 10 летальних, 28 продовжують хворіти);

– Козівський район – 971 (799 одужало, 7 летальних, 165 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1843 (1659 одужало, 28 летальних, 156 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 874 (759 одужало, 2 летальних, 113 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1143 (1062 одужало, 22 летальних, 59 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1324 (1121 одужало, 16 летальних, 187 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 448 (417 одужало, 3 летальних, 28 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1346 (1210 одужало, 28 летальних, 108 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2759 (2349 одужало, 33 летальних, 377 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2297 (2087 одужало, 32 летальних, 178 продовжують хворіти);

– Шумський район – 1026 (990 одужало, 20 летальних, 16 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (29 осіб)

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани –1

• с. Біще – 2

• с. Вербів – 1

• с. Саранчуки – 1

Борщівський район ( 5 осіб):

• м. Борщів – 1

• с. Вовківці – 2

• смт. Скала-Подільська -1

• с. Лосяч – 1

Бучацький район ( 0 осіб):

Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 2

Заліщицький район (2 особи):

• м. Заліщики –1

• с. Винятинці – 1

Збаразький район (3 особи):

• с. Нижчі Луб’янки – 2

• с. Залужжя – 1

Зборівський район (0 осіб):

Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 2

• с. Дибще – 1

Кременецький район (5 осіб):

• м. Кременець – 3

• с. Підлісці – 1

• м. Почаїв – 1

Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 2

Монастириський район (3 особи):

• м. Монастириська – 1

• сел. Коропець – 1

• с. Світле – 1

Підволочиський район (2 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• с. Дорофіївка – 1

Підгаєцький район (1 особа):

• с. Сільце – 1

Теребовлянський район (3 особи)

• с. Струсів – 1

• с. Буданів – 2

Тернопільський район (8 осіб):

• смт Велика Березовиця – 1

• с. Острів – 1

• с. Буцнів – 2

• с. Підгородне – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Байківці – 1

• с. Мар’янівка – 1

Чортківський район (2 особи):

• м. Чортків – 2

Шумський район (4 особи): • с. Залісці – 1 • с. Кутянка – 3