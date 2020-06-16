На Тернопільщині знаходять небезпечні “подарунки”

15 червня о 09:15 у селі Охримівці Збаразького району на березі місцевого ставка виявлено артснаряд Другої світової війни АС-152 мм.

О 11:00 біля с. Смиківці Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено 2 авіабомби АО-25 часів Другої світової війни та 3 інших боєприпасів.

О 12:00 у селі Шершенівка Борщівського району на території приватного домогосподарства під час проведення земляних робіт виявлено артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

О 15:00 у лісовому масиві поблизу селища Микулинці Теребовлянського району місцевими жителями виявлено артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

За інф. Управління ДСНС України у Тернопільській області