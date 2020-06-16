Выбираем школьный рюкзак

С наступлением осени начнется новый учебный год и многие дети впервые переступят порог школы. Чтобы избежать ажиотажа, большинство родителей уже сейчас задумываются над покупкой школьных принадлежностей, среди которых важную роль играет рюкзак. При выборе этого крайне важного аксессуара не стоит спешить. К его покупке следует отнестись с особой внимательностью, ведь плохой рюкзак может испортить осанку ребенку. Большой ассортимент качественных рюкзаков как для мальчиков так и для девочек можно найти тут, в магазине Samsonite. Широкий выбор моделей удивит вас своим разнообразием, и вы непременно найдете именно то что искали.

Давайте поговорим об основных особенностях выбора школьного рюкзака и выясним как должен выглядеть качественный портфель.

Вес и размер

При выборе рюкзака очень важно подобрать правильный размер и оптимальный вес. Его вес в пустом виде не должен превышать одного килограмма. Лучше выбирать ранец с ребенком, предварительно примерив его перед покупкой. Прямо в магазине попросите продавца наполнить ранец вещами. Оденьте его на ребенка. Не должно быть никаких перекосов со стороны в сторону.

Размер также имеет важное значение. Верхняя граница края рюкзака должна находиться ниже шеи. А нижняя быть на уровне области поясницы. Не стоит покупать ребенку ранец на вырост.

Ортопедическая спинка

Следует отдавать предпочтение изделиям с качественной ортопедической спинкой. Она должна быть в меру жесткой. Проследите чтобы спинка ранца повторяла естественный изгиб позвоночника вашего малыша. Такая особенность поможет сохранить осанку ребенка в правильном положении.

Обязательно обратите внимание на лямки рюкзака. Они должны быть удобными и не давить в спину ребенка.

Внешний вид

Выбирая рюкзак по внешнему виду очень важно учесть предпочтения и вкусы первоклассника. Однако не следует забывать, что качество имеет очень важное значение. Внимательно осмотрите швы изделия. Они должны быть прочными и с них не должны торчать нитки. На изделии не должно быть никаких следов от клея. Присутствие резкого химического запаха свидетельствует о том, что перед вами рюкзак очень плохого качества.

Отдавайте предпочтение изделиям из плотной водонепроницаемой ткани. На ранце обязательно должны присутствовать светоотражающие элементы для безопасности ребенка в вечернее время.