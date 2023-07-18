НАБУ на Вільнюському саміті Альянсу доповідали про справи Головка та Марченко

Успішна боротьба з корупцією — одна зі складових вступу України до Євросоюзу та НАТО. Про це, зокрема, йшлося на Вільнюському саміті Альянсу 11 та 12 липня. І поки експерти підбивають підсумки Саміту та оцінюють його результати, ніхто не сумнівається, що якраз на антикорупційній ниві Україні здобула значні успіхи, які оцінили наші партнери. Європейські чиновники, щоправда, наголосили — боротьба з корупцією має тривати і далі, якщо Україна таки хоче доєднатися до НАТО та ЄС.

Чого вже досягла наша держава та якими були найгучніші антикорупційні справи останніх місяців, розбирався Центр громадського моніторингу та контролю.

Х абар у 2,7 млн доларів

Основою ефективної боротьби з корупцією в Україні, є успішна робота Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду України. З початку березня цього року НАБУ очолив 40-річний Семен Кривонос. У фіналі відбору він єдиний з трійки кандидатів не мав досвіду роботи у правоохоронних органах. І були певні побоювання, чи зможе установа під його керівництвом і далі ефективно працювати та показати результат. Але події наступних місяців розвіяли ці сумніви.

Адже вже у травні на всю країну пролунала справа голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого затримали на рекордному хабарі — 2,7 млн доларів. Князєва заарештували разом із адвокатом Олегом Горецьким, коли той передавав судді другу частину хабара. Гроші Князєв отримав від власника групи “Фінанси та кредит” Костянтина Жеваго за ухвалення Верховним судом рішення, яке було вигідним Жеваго. Поки триває слідство, Князєв перебуває під вартою. Запобіжний захід діє до 8 вересня цього року. Щоправда, він може вийти під заставу — 75 млн гривень.

Вимагали 1.8 млн гривень та назвали хабар — волонтерським внеском

А в червня цього року співробітники Національного антикорупційного бюро затримали голову Тернопільської ОВА Михайла Головка разом із двома заступниками. За матеріалами слідства, вони вимагали майже 1,8 млн гривень у підприємця взамін на підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Сам Головко заявив, що ситуацію з хабарем сприйняв, як отримання волонтерської допомоги на потреби ЗСУ. Наразі Головко вийшов під заставу у 805 тисяч гривень. Слідство у його справу триває.

Гроші — за паркан

У липні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що розслідують ймовірне зловживання впливом народною депутаткою від “Слуги народу” Людмилою Марченко та її помічницею. За даними слідства, вони пообіцяли громадянину України забезпечити дозвіл на виїзд за кордон через систему “Шлях” в обмін на 5,3 тисячі доларів. Згодом НАБУ також оприлюднило відео, на якому жінка, схожа на Марченко, намагається позбутися отриманих грошей, перекидаючи їх за паркан. Також стало відомо, що парламентська фракція “Слуги народу” тимчасово зупинила членство депутатки Людмили Марченко.

Понад 700 корупційних справ

Загалом, у провадженні бюро — понад 700 корупційних справ. У “свіжих” гучних кейсах фігурують: ексголова Нацбанку Кирило Шевченко, екснардеп Олександр Грановський, ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко і ексзаступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозинський. За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, з початком повномасштабного вторгнення суттєво зріс запит суспільства на боротьбу з корупцією. Також треба враховувати, що після нашої перемоги на повоєнне відновлення буде спрямований значний обсяг коштів.

“Їхній розподіл і використання має бути максимально підзвітним і прозорим. Ми маємо забезпечити ефективний моніторинг і контроль процесу відновлення країни”, — заявив очільник НАБУ.