Батьки школярів Тернопільської гімназії звернулися до депутатів, щоб скасувати рішення про об’єднання з технічним ліцеєм

Батьки учнів, які навчаються в Українській гімназії імені Івана Франка, що в Тернополі, просять депутатів усіх фракцій Тернопільської міської ради скасувати їхнє рішення від 9 червня про об’єднання гімназії з технічним ліцеєм.

Батьки підготували відповідне звернення 17 липня та уже роздають його керівникам усіх депутатських фракцій у Тернопільській міській раді.

У зверненні вимагають скасувати сесійне рішення про об’єднання двох закладів.

“Ми вимагаємо розглянути на наступній сесії Тернопільської міської ради питання про скасування рішення Тернопільської міської ради № 8/26/14 від 09.06.2023 року «Про реорганізації закладів освіти» та рішення Тернопільської міської ради №8/п27/02 від 14.06.2023 року «Про внесення змін і доповнень в рішення міської ради від 09.06.2023 року №8/26/14 «Про реорганізацію закладів освіти». Розгляд цього колективного звернення на сесії Тернопільської міської ради провести виключно з участю нашої ініціативної групи батьківського комітету учнів Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка, учнів вказаного навчального закладу”, – йдеться у зверненні батьків Української гімназії.

Задля захисту своїх та прав дітей, батьки обіцяють створити відповідне громадське об’єднання.

“У разі відсутності відповіді у встановлений законом термін на це колективне звернення, або відмови у задоволенні цього колективного звернення, ми, підписанти цього колективного звернення, або створене нами громадське об’єднання будемо вимушені оскаржувати прийняті Вами рішення у судовому порядку”, – кажуть батьки.

Тернополяни