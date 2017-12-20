Найбільша благодійна акція УГКЦ в Тернополі: святий Миколай прийшов до більш як 2 тисяч дітей

Напередодні празника св. Миколая, 18 грудня, близько 2 тисяч потребуючих дітей Тернополя отримали подарунки у рамках акції «Миколай про тебе не забуде». Десятки молодих волонтерів після численних днів приготування вирушили до домівок, де їх чекали наймолодші тернополяни. Діти з радістю приймали дари – пакунки, які були приготовані на «Фабриці св. Миколая» Тернополя при парафії УГКЦ св. Йосафата (масив «Дружба»).

Кожна парафія УГКЦ та велика кількість людей доброї волі, жертводавців долучилися до проведення акції збором пожертв та активною участю у продажі пряників. Відтак, 18 грудня, голова комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархїі о. Орест Павліський від імені Архиєпископа і Митрополита Василія (Семенюка) благословив плоди багатотижневої праці і помічники св. Миколая при підтримці водіїв-волонтерів вирушили у домівки потребуючих дітей.

Організатором акції виступає комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархїі УГКЦ. Її масштаб щорічно зростає завдяки активній участі молоді греко-католицьких парафій Тернополя.

Прес-служба архиєпархїі.