Найкращі студенти ТНМУ

Під час чергового засідання вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, яке відбулося 24 грудня 2019 року, ректор ТНМУ, професор Михайло Корда вручив подяки найкращим українським та іноземним студентам вишу за їхні досягнення в навчанні, науці, спорті, творчості, благодійній та громадській діяльностях. Відзначення тих, хто упродовж календарного року мав значні здобутки у вищезгаданих напрямках, уже котрий рік поспіль є традиційним у нашому виші. Відбір найкращих відбувається на конкурсній основі центром виховної роботи і культурного розвитку. Таким чином адміністрація університету стимулює молодих людей до розкриття своїх талантів, самореалізації ще під час навчання.

У номінації «За відмінні успіхи у навчанні» відзнаку отримала Марія Рябоконь, у якої найвищий середній бал – 186, 5.

Найкращим у номінації «За вагомі досягнення в науковій роботі» було обрано Артема Маланчука. Студент четвертого курсу медичного факультету є членом ради Наукового товариства студентів, учасником наукової програми «Студент –майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» (сертифікат володіння англійською мовою 1 рівень), був учасником конференції «Міждисциплінарний підхід до терапії внутрішніх хвороб», переможець у номінації «Діагностика мікроскопічних проявів патологічних процесів та хвороб» в олімпіаді з патоморфології, має чималу кількість публікацій у різних виданнях. Отримав диплом І ступеня на 23-му Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених.

Подяку за активну громадянську позицію отримала молодіжна голова міста, колишня голова Студентського парламенту ТНМУ Романна Павлюк. Студентка шостого курсу медичного факультету була учасницею програми Erasmus+, організатором конференції ВОМОСС, учасницею команди Тернополя у конкурсі «Молодіжна столиця України», учасницею XXII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (диплом за II місце).

«За вагомі досягнення в розвитку культури» було відзначено Софію Копитчак. Студентка четвертого курсу медичного факультету брала участь у конкурсі «Найкращий студент Тернопільщини» (перемога в номінації «Найкращий студент-науковець Тернопільщини»), організувала концерт «Українські вечорниці», розважальне шоу «Хто зверху», перемогла в конкурсі «СтудМіс ТДМУ 2019», організувала захід «Latin Dance evening», хореограф танцювальних постановок на Міжнародних студентських літніх школах.

У номінації «За вагомі досягнення у спорті»переможцем обрано Максима Левицького. Студент першого курсу медичного факультету брав участь у таких змаганнях, як чемпіонат України за кікбоксингу WTKA серед юніорів ( 1 місце), чемпіонат ФСТ «Україна» з кікбоксингу WTKA серед юніорів (1 місце), відкритий кубок України з кікбоксингу WAKO серед юніорів (1 місце), Unified World Championship WTKA (2 місце), відкритий чемпіонат Тернопільської області з ММА (1 місце), відкритий чемпіонат Тернопільської області з кікбоксингу ISKA (1 місце), всеукраїнський турнір найсильніших кікбоксерів України WTKA (1 місце), чемпіонат України з кікбоксингу WTKA серед студентів ( 1 місце).

Найкращим волонтером цього року стала Оксана Побігушка. Дівчина є студенткою четвертого курсу медичного факультету, керівником волонтерського корпусу ТНМУ. Упродовж семестру була організатором такий акцій: з нагоди дня людей похилого віку; регулярні ліплення вареників для воїнів АТО; просвітницький захід з нагоди Міжнародного дня боротьби з цукровим діабетом; регулярні поїздки у Петриків у релігійну організацію «Жіночий монастир служебниць Господа і Діви Марії з Матара» Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ; організація концерту з нагоди міжнародного дня волонтера.

Подяки за активну участь у громадському житті університету отримали Гетуах Захаріа (Gyetuah Zachariah, Гана), Абдулкадір Шеріфф Осман (Abdulkadir Osman Sheriff, Гана), Абдельгаввад Ахмед Салем Мохаммед (Abdelgawwad Ahmed Salem Mohammed, Єгипет), Акереле Мухаммед Аваль Іреайомі (Akerele Muhammed-Awal Ireayomi, Нігерія), Кумар Акшай (Kumar Akshay, Пакистан), Бхарті Шубгам (Bharti Subham, Індія), Пулгарін Сабан до Кевін Джошуа (Pulgarin Sabando Kevin Jhosua, Еквадор), Кхонде Бака Каліксте (Khonde Baka Calixte, Конго), Нхоквара Танка Кліфф (Nhokwara Tanaka Cliff, Зімбабве), Насіма Вероніка Ненсі Наташа (Nasima Veronica Nancy Natasha, Намібія), Чун Мохаммад М. Хакім Шах (Chun Mohammad M. Hakim Shah, Афганістан).

Голова Асоціації студентів Нігреії Акереле Мухаммед Аваль Іреайомі (Akerele Muhammed-Awal Ireayomi)

Голова Асоціації студентів Еквадору Пулгарін Сабан до Кевін Джошуа (Pulgarin Sabando Kevin Jhosua).

Голова Африканського союзу студентів у ТНМУ Гетуах Захаріа (Gyetuah Zachariah, Гана).

Голова Асоціації студентів Гани Абдулкадір Шеріфф Осман (Abdulkadir Osman Sheriff).

Голова Асоціації студентів Єгипту Абдельгаввад Ахмед Салем Мохаммед (Abdelgawwad Ahmed Salem Mohammed).

Голова Асоціації студентів Індії Бхарті Шубгам (Bharti Subham).

Голова Асоціації студентів Конго Кхонде Бака Каліксте (Khonde Baka Calixte).

Голова Асоціації студентів Зімбабве Нхоквара Танка Кліфф (Nhokwara Tanaka Cliff).

Голова Асоціації студентів Намібії Вероніка Ненсі Наташа (Nasima Veronica Nancy Natasha).

Голова Асоціації студентів Афганістану Чун Мохаммад М. Хакім Шах (Chun Mohammad M. Hakim Shah).

Кодуах Кайзер Дісхер Амоах (Koduah Kaiser Discher Amoah, Гана) і Кхан Мохаммад Шумаєл Атхар (Khan Mohammad Shumayel Athar, Індія) були відзначені ще й за популяризацію української культури та зміцнення взаємостосунків між їхніми країнами і українською спільнотою.

Кхан Мохаммад Шумаєл Атхар (Khan Mohammad Shumayel Athar, Індія).

Кодуах Кайзер Дісхер Амоах (Koduah Kaiser Discher Amoah, Гана).

Прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська.