Віктор Овчарук вручив світовому чемпіону Дмитру Підручному нагрудний знак та грошову нагороду

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук вручив відзнаку «Почесний громадянин Тернопільської області» біатлоністу Дмитру Підручному.

Нагадаємо, що обласна рада, розглянувши подання постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, враховуючи визначену рішенням президії Тернопільської обласної ради кандидатуру уродженця Тернопільської області Підручного Дмитра Володимировича на присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області», керуючись положенням про обласну відзнаку – звання «Почесний громадянин Тернопільської області», вирішила:

«За визначні досягнення в спорті, значний вклад у популяризацію біатлону присвоїти звання «Почесний громадянин Тернопільської області» уродженцю Тернопільської області Підручному Дмитру Володимировичу з врученням нагрудного знака «Почесний громадянин Тернопільської області» і відповідного посвідчення та виплатою одноразової грошової винагороди у розмірі десяти мінімальних заробітних плат».

Віктор Овчарук подякував спортсмену від усього краю за високі досягнення, виявлену силу волі та наполегливість.