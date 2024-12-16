Найтепліші дні донора: здавайте кров перед Різдвом, аби запобігти дефіциту

Платформа ДонорUA закликає українців здавати кров перед Різдвяними святами, оскільки наприкінці грудня та на початку січня запаси крові в лікарнях виснажуються. Особливо критично це для поранених військових та дітей з онкозахворюваннями. Реєструйтеся на ДонорUA, плануйте донацію на зручний день та рятуйте життя. Усі, хто здадуть кров з 16 по 30 грудня, отримають подвійні бонусні бали, які зможуть обміняти на подарунки від партнерів.

“Аби здати кров, слід дотримуватися короткочасної і простої дієти, що мало хто готовий робити під час новорічних свят. Люди хочуть розслабитися і зняти стрес, якого в нас надмір. Через це у лікарнях після свят бракує крові, і пацієнти можуть довго чекати на переливання. А час є не в усіх — часто це термінове питання життя і смерті. Тому ми всім радимо здавати кров до свят — на Різдво прийнято робити добрі справи, і ви можете зробити найкращий подарунок малечі або нашим захисникам”, — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО “Всеукраїнська асоціація донорів України”.

Військові при пораненнях втрачають багато крові, а у процесі реабілітації часто проходять складні операції. Тому вони можуть потребувати переливання крові більше одного разу. Люди з онкозахворюваннями, особливо діти, взагалі потребують регулярних гемотрансфузій. Наприклад, курс хіміотерапії може супроводжуватися 50 і більше процедурами переливання крові.

Донорську кров неможливо купити чи виготовити, але можна змотивувати більше людей її здавати. Одна донація — це 450 мл крові, а 45 грн допоможуть популяризувати донорство. Завдяки донатам ми організовуємо відкриті донації та інформуємо українців про важливість донорства. Підтримайте донорство та допоможіть врятувати більше життів!

А якщо ви не маєте протипоказань до донорства, реєструйтеся на ДонорUA і здавайте кров. Кожна донація — шанс на порятунок для трьох пацієнтів.